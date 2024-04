AOF - EN SAVOIR PLUS

Par grandes classes d'actifs et hors JV, les produits de trésorerie (+8,7 milliards d'euros) bénéficient de l'attrait de taux courts élevés. Les actifs moyen long terme ont attiré 3,4 milliards d'euros.

La société a enregistré une collecte de 16,6 milliards d'euros au premier trimestre contre 9 milliards d'euros attendus. Par segments de clientèle, la collecte atteint 6,5 milliards d'euros pour le retail, 5,6 milliards d'euros pour l'institutionnel et 4,5 milliards d'euros pour les joint-ventures.

Amundi affiche un encours à un niveau record de 2 116 milliards d'euros, en hausse de 9,4% sur un an et de 3,9% sur le trimestre. Ils sont portés par la dynamique des marchés, un effet change positif, ainsi que par la collecte nette, qui atteint 53,5 milliards sur 12 mois à fin mars 2024.

(AOF) - Amundi (+6,83% à 68 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’indice SBF 120 grâce à un début d’année meilleur que prévu. Sur les 3 premiers mois de 2024, le résultat net ajusté part du groupe du principal gestionnaire d'actifs européen a progressé de 5,9% à 318 millions d'euros. Le résultat avant impôt ajusté a aussi augmenté de 5,9% à 413 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 409 millions d'euros.

Amundi galvanisé par des résultats trimestriels et une collecte meilleurs que prévu

