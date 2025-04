Amundi : finalisation du rapprochement avec l'américain, Victory Capital

(AOF) - Amundi et Victory Capital ont finalisé la transaction précédemment annoncée en juillet 2024. Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs. Le plus important gestionnaire d’actifs européen est par ailleurs devenu un actionnaire stratégique de Victory Capital. En contrepartie de l'apport d'Amundi US à Victory Capital, Amundi a ainsi reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2% du capital de Victory Capital.

Conformément à l'accord de contribution et à l'issue des ajustements devant intervenir après la finalisation de la transaction, les deux groupes anticipent que la participation d'Amundi dans Victory Capital atteindra 26,1% dans les prochains mois.

Les deux groupes ont également conclu des accords réciproques de distribution d'une durée de 15 ans, qui sont désormais effectifs. Amundi distribuera les solutions de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. Par ailleurs, Amundi sera le fournisseur pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d'investissement gérées hors des Etats-Unis.

" Cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, devrait se traduire par une augmentation significative de la contribution des activités américaines aux résultats d'Amundi, avec une augmentation modérée du résultat net et du bénéfice par action ajustés " a rappelé la firme française.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2 156 Mds€ d’encours ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (46 % des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (16 %) et l’Asie (20 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 69,2 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Philippe Brassac, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- une bonne anticipation des besoins des clients, telle l’offre de produits obligataires ou structurés dans un contexte inflationniste ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- intégration des critères ESG dans les rémunérations ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques via la plateforme Alto avec le gain constant de nouveaux clients, notamment à l’international ;

- Numéro 1 européen des ETF depuis l’intégration de Lyxor ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 4,1 Mds€ et un ratio CET1 à 19,1 %.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré et le moins sensible aux décollectes ;

- Après l’intégration de Lyxor dans le secteur des ETF et les retombées positives de la société commune SBI MF en Inde, croissance externe tournée vers les actifs privés -avec Alpha Associates- et dans les actifs réels ;

- Aux Etats-Unis, retombées, à partir de 2025, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution et d’investissement Victory Capital, qui sera contrôlée à hauteur de 26,5 % ;

- Confirmation des objectifs de la « Route 2025 : 5% de croissance annuelle du résultat net, taux de distribution d’au moins 65% et capital excédentaire à environ 2 Mds€ ;

- Dividende stable au titre de 2023 à 4,1 €.