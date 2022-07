Amundi étend ses solutions logicielles au reporting et à l’ESG

(NEWSManagers.com) - Amundi ne manque pas d’ambition pour sa branche consacrée aux solutions logicielles Amundi Technology. Elle est en effet l’un des quatre relais de croissance identifiés par le groupe dans son plan stratégique 2025. A cette échéance, le fournisseur de plateformes de gestion de portefeuilles (PMS) devra contribuer à hauteur de 150 millions d’euros aux revenus du groupe. La marche est haute : la division affichait 36 millions de revenus en 2021, sur un marché mondial estimé à 1.600 milliards d’euros. Amundi Technology compte aujourd’hui 42 clients répartis sur ses quatre offres : Alto Investment, qui couvre l’ensemble des processus de gestion ; Alto Wealth&Distribution, qui offre une plateforme modulaire destinée aux distributeurs de fonds ; Alto ESR, sur l’épargne salariale et retraite ; et Alto Servicer, une offre destinée aux dépositaires, lancée en 2021 et développée avec Caceis.

Pour tenir ses promesses de croissance, Amundi Technology va d’abord élargir sa gamme de produits. Alto Reporting permettra de générer rapports et fiches d’information (factsheets) de fonds grâce aux données du PMS utilisé par le gérant. Prévu pour un lancement au quatrième trimestre, Alto Sustainability étendra quant à lui l’offre du groupe à l’ESG (environnement, social et gouvernance). L’outil offrira des solutions de notation ESG et de création de rapports, et donnera aux gestions la possibilité de simuler l’impact de leurs investissements sur la température, la biodiversité… Le groupe annonce être en discussions avec 14 nouveaux clients, en Asie et en Europe. Amundi Technology cherche par ailleurs à s’étendre au marché britannique, mais se limitera à être «opportuniste» sur le marché américain, déjà bien servi par les acteurs locaux.

L’année passée a été marquée par le rachat de Lyxor, dont les ETF synthétiques doivent encore être basculés sur les systèmes de PMS d’Amundi. La migration devrait être achevée en septembre, et ajoutera la gestion de ces produits complexes aux expertises d’Alto, qui se sont aussi étoffées du savoir-faire de Lyxor dans la gestion alternative. La fusion a également versé 49 salariés aux équipes, qui atteignent 900 personnes. Un total que le rachat du roboadvisor Savity en juin dernier a aussi contribué à relever. La fintech offre la seule exposition directe d’Amundi Technology aux clients finaux, en Autriche et en Allemagne. Reste à voir quelle place aura Savity, Amundi ayant déjà développé un roboadvisor – Wesave –, qui n’a pour le moment que la banque en ligne de Crédit Agricole Bforbank comme client.