Amundi et Société Générale renouvellent leur partenariat

(AOF) - Amundi et Société Générale ont annoncé un accord de principe en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d’investissement et des services titres. Ce nouvel accord, d’une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l’obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire.

Dans le cadre d'accords de distribution initiés en 2010, Amundi est le premier fournisseur de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de détail et d'assurances de Société Générale. Parallèlement, Société Générale Securities Services est l'un des premiers prestataires d'Amundi pour les services titres.