Amundi et SocGen s'accordent pour le renouvellement de leur partenariat
17/11/2025

Amundi AMUN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Société Générale SOGN.PA en vue du renouvellement pour cinq ans de leur partenariat dans les domaines de la distribution de solutions d’investissement et des services titres.

L'accord entrera en vigueur "dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l’obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire", indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMUNDI
66,7000 EUR Euronext Paris +0,08%
SOCIETE GENERALE
58,3400 EUR Euronext Paris +0,62%
