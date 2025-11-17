Amundi et SocGen s'accordent pour le renouvellement de leur partenariat

Amundi AMUN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Société Générale SOGN.PA en vue du renouvellement pour cinq ans de leur partenariat dans les domaines de la distribution de solutions d’investissement et des services titres.

L'accord entrera en vigueur "dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l’obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire", indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)