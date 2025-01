Amundi et Machina Capital lancent un fonds UCITS equity market neutral

(AOF) - Amundi et Machina Capital SAS annoncent le lancement du fonds UCITS Amundi Machina Systematic Equity Fund, marquant le début d’un nouveau partenariat. Le fonds poursuit une stratégie " systematic equity market neutral ", qui cherche à identifier les opportunités de trading sur une période de moins d'un mois.

Amundi Machina Systematic Equity Fund a pour ambition de générer de l'alpha avec une faible corrélation aux marchés actions et aux conditions de marché en monétisant des signaux identifiés aux moyens de différents modèles appuyés sur, entre autre, du machine learning et des bases de données historiques couvrant une multitude de cycles et d'environnements de marchés.

Le fonds s'appuie à la fois sur l'expertise de Machina en matière d'investissement systématique et sur l'expertise d'Amundi en matière de structuration de fonds UCITS alternatifs.

Machina est une société d'investissement basée à Paris, fondée en 2017. Avec plus de 700 millions de dollars d'actifs sous gestion, la société est spécialisée dans les stratégies quantitatives à moyenne fréquence avec une approche market-neutral tout en cherchant à générer des rendements absolus et non corrélés.