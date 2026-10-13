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Amundi enrichit son offre d'ETF avec trois nouvelles stratégies thématiques
information fournie par AOF 13/10/2026 à 11:53

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(Zonebourse.com) - Amundi renforce son offre d'ETF thématiques avec le lancement de trois nouveaux fonds consacrés aux technologies spatiales, aux métaux critiques et aux infrastructures électriques, qui seront cotés sur Xetra et Euronext Paris à partir du 20 octobre.

L'Amundi Global Space Technologies UCITS ETF cible les entreprises de la chaîne de valeur spatiale, tandis que l'Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF offre une exposition aux sociétés spécialisées dans les métaux critiques et les terres rares.

De son côté, l'Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF se concentre sur les acteurs des réseaux et infrastructures électriques.

Après les puces mémoire et les centres de données, le gestionnaire d'actifs élargit ainsi sa gamme aux secteurs stratégiques qui accompagnent l'essor de l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Ces lancements interviennent dans un contexte de forte demande pour les ETF thématiques en Europe, dont la collecte nette a déjà atteint près de 22 milliards d'euros en 2026, un niveau record.

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