Amundi : encours sous gestion au plus haut historique

(AOF) - Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2024 ont progressé de 9,9% sur un an et de 1,9% sur un trimestre, à 2 156 milliards d'euros, un plus haut historique. Au deuxième trimestre, l’effet marché et change s’élève à 16,6 milliards d'euros (141,6 milliards d'euros sur un an), l’intégration d’Alpha Associates au 2 avril a ajouté 8 milliards d'euros d’encours et Amundi a dégagé une collecte 15,5 milliards d'euros.

Dans le détail, le numéro un européen de la gestion d'actifs a attiré 15,1 milliards d'euros en actifs moyen-long terme et ses coentreprises en Asie, 11,6 milliards d'euros. Les produits de trésorerie ont en revanche enregistré 11,2 milliards d'euros de sorties saisonnières.

Valérie Baudson, directrice générale, a déclaré : "Depuis le début de l'année, la dynamique de collecte a été particulièrement significative auprès de nos clients distributeurs tiers ainsi qu'en Asie".

Au deuxième trimestre 2024 le résultat net ajusté a atteint 350 millions d'euros, en hausse de 9,4%. Il intègre pour la première fois Alpha Associates, dont l'acquisition a été finalisée début avril. Le résultat brut d'exploitation ajusté a progressé de 8,5% à 426 millions d'euros.

Les revenus nets ajustés sont ressortis à 887 millions d'euros, en hausse de 7,7%. La croissance de 6,7% des commissions nettes de gestion, à 794 millions d'euros, "reflète le bon niveau d'activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,1% sur la même période)". Les commissions de surperformance (50 millions d'euros) sont quasi-stables par rapport au deuxième trimestre 2023 (51 millions d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2 116 Mds€ d’encours ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (46 % des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (16 %) et l’Asie (20 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 69,2 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Philippe Brassac, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- une bonne anticipation des besoins des clients, telle l’offre de produits obligataires ou structurés dans un contexte inflationniste ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- intégration des critères ESG dans les rémunérations ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques via la plateforme Alto avec le gain constant de nouveaux clients, notamment à l’international ;

- Numéro 1 européen des ETF depuis l’intégration de Lyxor ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 4,1 Mds€ et un ratio CET1 à 19,1 %.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré et le moins sensible aux décollectes ;

- Après l’intégration de Lyxor dans le secteur des ETF et les retombées positives de la société commune SBI MF en Inde, croissance externe tournée vers les actifs privés -avec Alpha Associates- et dans les actifs réels ;

- Aux Etats-Unis, retombées, à partir de 2025, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution et d’investissement Victory Capital, qui sera contrôlée à hauteur de 26,5 % ;

- Après des chiffres au 1er trimestre supérieurs aux prévisions en terme de collecte et de rentabilité, confirmation des objectifs de la « Route 2025 : 5% de croissance annuelle du résultat net, taux de distribution d’au moins 65% et capital excédentaire à environ 2 Mds€ ;

- Dividende stable au titre de 2023 à 4,1 €.