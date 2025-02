Amundi: encours record pour l'exercice 2024

Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, à Evian-les-Bains,le 30 juillet 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi , gérait à la fin de l'année 2024 près de 2.240 milliards d'euros, un nouveau record porté par la croissance des fonds indiciels cotés (ETF) et de ses activités en Asie.

Les encours ont "progressé de 10%" par rapport à l'année précédente, grâce notamment à une collecte annuelle nette de "55,4 milliards d'euros", a indiqué mardi le groupe français, filiale du Crédit Agricole, dans un communiqué.

Cela représente "le double" de celle réalisée au cours de l'exercice 2023, a-t-il ajouté.

Ces résultats s'expliquent "par des marchés porteurs", a souligné Nicolas Calcoen, directeur de la stratégie et du développement d'Amundi, lors d'une conférence de presse.

Le bénéfice net part du groupe a atteint 1,305 milliard d'euros, en progression de 12% par rapport à 2023.

"Nous avons réalisé une performance excellente, tant en terme d'activité que de rentabilité", a commenté Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi. Une partie des objectifs du groupe pour 2025 "ont été atteints avec un an d'avance".

Principal vivier de croissance en 2024: les ETFs, des fonds cotés en Bourse permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un actif ou d'un panier d'actifs, sans avoir à y placer directement son argent. Ils répliquent la plupart du temps l'évolution d'un indice boursier.

Ces produits de gestion dite "passive", de plus en plus populaires chez les épargnants, ont représenté à eux seuls la moitié de la collecte totale du groupe en 2024, avec 27,8 milliards d'euros. Les encours gérés via des produits ETFs d'Amundi ont ainsi grimpé de 30% sur un an, à 268 milliards d'euros.

Côté gestion active, le total des encours en obligations a augmenté de 13,8%. Les actions ont elles connu une croissance plus modeste (+5,6%), tandis que les produits diversifiés ont enregistré un recul (-2,7%).

Autre vivier de croissance: l'Asie, où Amundi a connu une hausse de 17% de ses encours et réalisé là aussi l'équivalent de la moitié de sa collecte l'an dernier, avec une hausse particulièrement marquée en Inde (+23%).