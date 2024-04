Amundi : encours record et collecte de 16,6 milliards d'euros au premier trimestre

(AOF) - Amundi a terminé le premier trimestre avec un encours à un niveau record de 2 116 milliards d'euros, en hausse de 9,4% sur un an et de 3,9% sur le trimestre. Ils sont portés par la dynamique des marchés, un effet change positif, ainsi que par la collecte nette, qui a atteint 53,5 milliards sur 12 mois à fin mars 2024. Le plus important gestionnaire d'actifs européen a collecte 16,6 milliards d'euros au premier trimestre contre 9 milliards d'euros attendus.

Par segments de clientèle, la collecte atteint 6,5 milliards d'euros pour le retail, 5,6 milliards d'euros pour l'institutionnel et 4,5 milliards d'euros pour les joint-ventures.

Par grandes classes d'actifs et hors JV, les produits de trésorerie (+8,7 milliards d'euros) bénéficient de l'attrait de taux courts élevés. Les actifs moyen long terme ont attiré 3,4 milliards d'euros.

Profits trimestriels en hausse

Sur les 3 premiers mois de 2024, le résultat net ajusté part du groupe du principal gestionnaire d'actifs européen a augmenté de 5,9% à 318 millions d'euros. Le résultat avant impôt ajusté a aussi progressé de 5,9% à 413 millions d'euros.

Les revenus ont progressé de 3,8% à 824 millions d'euros grâce à une progression de 4% à 766 millions d'euros des commissions de gestion. Les commissions de surperformance ont chuté de 38,3% à 18 millions d'euros. Les revenus de technologie, en hausse de 35,7% à 18 millions d'euros, ont profité des nouveaux clients intégrés sur un an (+10), et de l'augmentation des revenus de licences.

Enfin, les revenus financiers ont bondi de 43,1% à 23 millions d'euros, portés par la hausse des rendements courts qui ont gagné 130 points de base entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

"Deux opérations de croissance externe importantes pour notre développement futur marquent ce début d'année. L'acquisition d'Alpha Associates est désormais finalisée, avec trois mois d'avance. Dès le deuxième trimestre nos clients bénéficieront donc de nouvelles solutions performantes en multi-gestion d'actifs privés", a déclaré la directrice générale, Valérie Baudson.

Avant d'ajouter : "Par ailleurs, le partenariat avec le gestionnaire américain Victory Capital renforcera notre présence aux Etats-Unis et nos expertises de gestion américaines. Il est également porteur d'une forte création de valeur pour nos clients et nos actionnaires".