Amundi : doublement de la collecte et encours record en 2024

(AOF) - Amundi a dévoilé une progression de 10% de ses encours en 2024 à 2240 milliards d’euros, un niveau jamais atteint auparavant. Le plus important gestionnaire d’actifs européen a enregistré une collecte de 55,4 milliards d'euros sur l'année, dont 34 milliards d'euros en actifs moyen-long terme hors coentreprise. L'effet marché et change est par ailleurs positif à hauteur de 140,1 milliards d'euros sur un an. La progression des encours profite aussi de l’intégration d’Alpha Associates depuis le deuxième trimestre 2024 (+7,9 milliards d'euros en avril).

La société souligne que les objectifs d'encours de son plan Ambitions 2025 sont atteints ou proches de l'être à fin 2024, avec une année d'avance, pour les Distributeurs tiers (401 milliards d'euros vs 400 milliards d'euros), la gestion passive (418 milliards d'euros vs. 420 milliards d'euros) et même l'Asie (469 milliards d'euros, à 6% de l'objectif de 500 milliards d'euros).

Sur le seul quatrième trimestre, la société a collecté 20,5 milliards d'euros, dont 17,9 milliards d'euros en actifs moyen-long terme. Amundi revendique une collecte record en ETF : 10,5 milliards d'euros.

Amundi a enregistré un résultat net ajusté en progression de 13% en 2024 à 1,382 milliard d'euros, dont 377 millions d'euros, en hausse de 20% au quatrième trimestre. Les revenus nets ajustés trimestriels ont augmenté de 14,6% à 924 millions d'euros.

" 2024 a été une année record pour Amundi, aussi bien en termes de résultats que d'activité. Notre résultat a atteint 1,4 milliard d'euros et notre collecte a été multipliée par deux par rapport à 2023. Nos encours sont au plus haut historique, à plus de 2 200 milliards d'euros, grâce à une collecte très dynamique sur plusieurs axes stratégiques, tels que les distributeurs tiers, les ETF et l'Asie. " a déclaré la directrice générale, Valérie Baudson.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2025, un dividende de 4,25 euros par action, en numéraire, en progression par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2023. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 67% du résultat net part du groupe comptable. Il sera détaché le mardi 10 juin 2025 et mis en paiement à compter du jeudi 12 juin 2025.