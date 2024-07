Amundi dévoile un partenariat avec Scalable Capital

(AOF) - Amundi a annoncé la signature d’un partenariat "premium" avec Scalable Capital, une plateforme d'investissement digitale de premier plan en Europe. Cet accord permet aux clients de Scalable Capital d’accéder facilement à une sélection d’ETF Amundi. Ils bénéficieront d'une gamme complète de plus de 300 ETF d'Amundi, couvrant les principales classes d'actifs, les zones géographiques clés et de nombreuses approches climatiques et thématiques.

Ce partenariat permettra également aux clients de Scalable Capital d'accéder à des contributions d'experts d'Amundi dans des formats pédagogiques, tels que des vidéos, des articles de blogs et des newsletters qui viendront éclairer les investisseurs dans leurs choix de placements.

"Avec plus de 2 500 ETF disponibles qui peuvent être intégrés dans des plans d'épargne ou utilisés pour des investissements ponctuels, Scalable Capital dispose de l'une des plus larges offres d'ETF d'Europe", expliquent les deux partenaires.