Amundi dévoile son plan stratégique 2025-2028

Amundi SA AMUN.PA :
* AMUNDI LANCE SON PLAN STRATÉGIQUE 2025-2028
* BÉNÉFICE PAR ACTION SUPÉRIEUR À 7EUR EN 2028
* PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AFIN DE RESTITUER LE CAPITAL EXCÉDENTAIRE EN 2026
* RENDEMENT ATTRACTIF POUR LES ACTIONNAIRES : RATIO DE DISTRIBUTION ≥ 65 %
* EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE : COEFFICIENT D'EXPLOITATION INFÉRIEUR À 56 %, AU MEILLEUR NIVEAU DU SECTEUR
Texte original nGNEbRMs2m
(Rédaction de Gdansk)
