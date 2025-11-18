 Aller au contenu principal
Amundi dévoile son plan stratégique 2025-2028
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 07:09

Amundi SA AMUN.PA :

* AMUNDI LANCE SON PLAN STRATÉGIQUE 2025-2028

* BÉNÉFICE PAR ACTION SUPÉRIEUR À 7EUR EN 2028

* PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AFIN DE RESTITUER LE CAPITAL EXCÉDENTAIRE EN 2026

* RENDEMENT ATTRACTIF POUR LES ACTIONNAIRES : RATIO DE DISTRIBUTION ≥ 65 %

* EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE : COEFFICIENT D'EXPLOITATION INFÉRIEUR À 56 %, AU MEILLEUR NIVEAU DU SECTEUR

Texte original nGNEbRMs2m

(Rédaction de Gdansk)

