Amundi devient la marque préférée des sélectionneurs de fonds en France

Une hiérarchie bousculée. Amundi s’est emparé de la première place du palmarès 2025 des marques préférées des sélectionneurs de fonds en France, établi chaque année par Broadridge Financial Solutions. Le gestionnaire d’actifs du groupe Crédit Agricole détrône Natixis Investment Managers - relégué à la troisième place - qui occupait la tête du peloton depuis deux ans, après plusieurs années de domination de Pictet. En 2024, Amundi pointait lui-même à la troisième place.

A l’échelle européenne, Amundi avance d’une place et se classe quatrième. Dans les classements par pays, la société de gestion est troisième au Belux, sixième en Autriche, septième en Italie et huitième en Allemagne. « Amundi est reconnue comme une excellente société polyvalente, avec une large gamme de produits et une offre de services solide », commente Barbara Wall, directrice EMEA du département Insights, Data & Analytics de Broadridge.

TOP 10 FRANCE

1. Amundi +2

2. BlackRock +2

3. Natixis IM -2

4. JPMorgan AM +2

5. Pictet AM -3

6. Fidelity -1

7. Rothschild +4

8. Carmignac +4

9. Eleva -1

10. BNP Paribas +3

Le Fund Brand 50 mesure et classe l’attrait relatif des marques de gestion d’actifs en fonction de la perception des sélectionneurs de fonds, en prenant en compte dix attributs de marque, comme la stratégie d’investissement, l’orientation client, la solidité, la connaissance du marché local, etc.

Deuxième place également synonyme de belle progression : BlackRock gagne deux rangs et s’installe sur le podium français, lui qui n'était que quatrième en 2024. Un résultat cohérent avec son statut de leader du classement européen et avec sa domination dans huit des dix pays européens couverts par Broadridge dans cette étude. Complètent le top 5 : JPMorgan Asset Management (4 ème ), Pictet AM (5 ème ), suivi de Fidelity (6 ème ).

Des sociétés indépendantes résistent

Plus bas dans le tableau, on retiendra l’entrée de Rothschild & Co Asset Management à la septième place, fruit d’une progression de quatre points. La société, qui a collecté 6 milliards d’euros en 2025, est aussi sixième au Belux. « Rothschild & Co bénéficie d’une longue histoire en Europe. Selon les sélectionneurs, la société fait preuve de constance dans sa gestion, ce qui se traduit par des performances solides », souligne Barbara Wall. En France, la société devance Carmignac, qui refait son apparition dans le top 10 à la huitième place, après une année de « renaissance » en 2025 et une collecte de près de 4 milliards d’euros. « Carmignac se distingue notamment par la qualité de sa communication et sa transparence. Les sélectionneurs apprécient les événements qu’elle organise. (...) », note Barbara Wall.

Eleva, qui continue son imperturbable croissance, est à la neuvième place, après un recul d’un point. Enfin, BNP Paribas Asset Management, qui vient de fusionner avec Axa Investment Managers, fait aussi son retour dans le top 10, après avoir gagné trois places. À l’inverse, Comgest (7 ème en 2024), Lazard (9 ème ) et Moneta (10 ème ) quittent le top 10.

Au-delà des mastodontes français et anglo-saxons, ce classement confirme la capacité des sociétés de gestion indépendantes à se maintenir dans l'élite en France. Broadridge note que dans un contexte de montée en puissance des fournisseurs d’ETF, « certains gestionnaires indépendants se distinguent grâce à leur taille plus modeste, leur longévité, un faible turnover des équipes et des offres de niche ». Cette présence des boutiques est une tendance très française.

BlackRock, premier en Europe

Du côté européen, peu de changements en haut de tableau : BlackRock conserve la tête, devant JPMorgan AM et Fidelity, comme l’an dernier. Amundi progresse et s’installe à la quatrième place, tandis que Pictet recule d’un rang. iShares, Vanguard, Schroders, Robeco et UBS complètent le top 10.

Broadridge observe que 2025 a été une année exceptionnelle pour les obligations, ce qui s’est reflété dans les flux de capitaux et la perception des marques. Côté thématique, c’est la défense européenne qui s’est démarquée. Deux fournisseurs ayant fortement progressé dans le classement FB50, WisdomTree et VanEck, se sont d’ailleurs illustrés dans ce domaine.

Parmi les autres enseignements de l’étude, Broadridge note que les gestionnaires sont de plus en plus sollicités pour fournir des analyses de marché régulières, de haute qualité et transparentes, afin d’aider les investisseurs à naviguer dans un environnement incertain. De plus, les sélectionneurs de fonds recherchent avant tout des communications ciblées, faciles à comprendre et présentées dans des formats engageants.

Laurence Marchal