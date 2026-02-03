Amundi dépasse ses prévisions, la directrice générale déclare que les clients veulent se protéger du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La collecte nette au quatrième trimestre atteint 20,9 milliards d'euros, dépassant les attentes

Le renouvellement de l'accord de distribution d'UniCredit continue de susciter des inquiétudes

Les clients cherchent à se diversifier par rapport au dollar américain - CEO

Les actions augmentent de 4,5 %

(Ajoute l'évolution du cours de l'action) par Mathieu Rosemain

Amundi AMUN.PA , le plus grand gestionnaire d'actifs européen, a annoncé mardi une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, et la directrice générale a déclaré que les clients cherchaient à se diversifier en Europe et à s'éloigner du dollar américain.

La société basée à Paris a déclaré que les investisseurs ont ajouté 20,9 milliards d'euros (24,6 milliards de dollars) plus qu'ils n'en ont retiré au cours des trois mois précédant la fin décembre, avec une forte demande pour ses produits passifs. Les entrées nettes ont dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 16,1 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

Les actifs sous gestion d'Amundi (AUM) ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 2,38 billions d'euros (2,80 billions de dollars), légèrement au-dessus des 2,365 billions d'euros prévus par les analystes.

Les actions d'Amundi ont atteint un record de 82,30 euros, éclipsant le précédent record de 2021. Elles étaient en hausse de 4,6 % à 80,90 euros par action.

La société détenue majoritairement par le Crédit Agricole

CAGR.PA s'est imposée comme l'un des principaux acteurs du marché européen des fonds négociés en bourse, où elle est en concurrence avec des géants américains tels que BlackRock et State Street. Mais Amundi reste bien plus petite que les plus grands noms américains et ses actions ont sous-performé ces dernières années. BlackRock BLK.N a déclaré ce mois-ci que ses actifs sous gestion avaient atteint 14 000 milliards de dollars . Amundi tente maintenant de se développer sur les marchés privés à croissance rapide tels que le crédit privé et l'infrastructure, en annonçant l'année dernière un investissement dans le gestionnaire d'actifs alternatifs britannique ICG, dans le cadre d'un plan 2025-2028 qui vise plus de 300 milliards d'euros de flux nets cumulés, dont la moitié devrait provenir de l'Asie.

LES CLIENTS SE TOURNENT VERS L'OR POUR SE DIVERSIFIER

Lors d'une conférence de presse, la directrice générale Valerie Baudson a déclaré que l'incertitude géopolitique avait poussé les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en fonction des styles, des secteurs et des régions.

Mme Baudson a noté que la baisse significative du dollar avait influencé les décisions d'investissement concernant les actifs américains, les clients se tournant d'abord vers l'or pour se diversifier.

"Nous avons commencé à voir toute une série d'investissements en Europe qui étaient vraiment des investissements de diversification ou des investissements conçus pour réduire la sensibilité au dollar et aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

Les analystes restent préoccupés par la question de savoir si Amundi conservera un accord de distribution avec la banque italienne UniCredit CRDI.MI , qui doit expirer en juillet 2027.

"La situation n'a pas changé; (le contrat) peut être renouvelé ou non", a déclaré Baudson, ajoutant qu'Amundi gérait 86 milliards d'euros d'actifs dans le cadre du contrat de distribution d'UniCredit à la fin de l'année 2025.

Le chiffre d'affaires ajusté d'Amundi au quatrième trimestre a augmenté de 8,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 899 millions d'euros, ce qui est supérieur aux attentes. Le résultat annuel 2025 s'établit à 1,59 milliard d'euros, en hausse de 22% par rapport à 2024.

Le gestionnaire d'actifs a proposé un dividende de 4,25 euros par action pour 2025 et a annoncé un rachat d'actions de 500 millions d'euros.

(1 $ = 0,8483 euros)