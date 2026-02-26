Amundi de retour au sommet, les analystes se montrent plus optimistes
A 11h15, le titre progresse de 0,6% à 80,5 euros, une performance en ligne avec celle de l'indice SBF 120 ( 0,7%), qui lui permet toutefois de revenir non loin de ses sommets historiques de l'été 2021, lorsque son cours évoluait au-dessus de 81 euros.
A la suite de la publication le 3 février dernier des résultats annuels du groupe, marquée par une collecte record de 88 milliards d'euros, UBS réitère ce mercredi sa recommandation d'achat sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 77 à 88 euros.
Dans sa note, la banque privée suisse met en avant trois éléments majeurs.
Premièrement, un nouveau programme de rachat d'actions de 500 MEUR. Ce montant dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur 300 MEUR, et devrait soutenir mécaniquement le bénéfice par action (BPA).
Deuxièmement, le scénario d'une introduction en Bourse de la coentreprise indienne SBI Funds Management. L'opération pourrait faire ressortir une plus-value latente estimée à 350 MEUR.
Troisièmement, une dynamique commerciale jugée favorable. Celle-ci devrait se traduire par une accélération de la collecte sur les ETF et par une amélioration des flux sur les fonds actifs en Europe sur la période 2027-2028.
Dans une note séparée, RBC indique de son côté avoir rehaussé sa cible sur le titre de 71 à 76 euros, principalement en raison de performances de 4ème trimestre qui le poussent à revoir légèrement à la hausse de ses prévisions de résultats, tout en mettant en avant l'impact positif du plan de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
Se montrant toutefois vigilant concernant les conditions de sortie du contrat avec UniCredit prévue cette année, le broker canadien préfère maintenir une opinion "performance sectorielle" sur le titre.
Depuis le début de l'année, le titre Amundi affiche un gain de 14%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 5% pour l'indice SBF 120.
