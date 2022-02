Amundi crée un Eltif pour UniCredit

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de lancer le fonds Amundi Eltif Private Investment Capital Opportunity qui sera distribué en exclusivité par le groupe UniCredit.

Le compartiment Amundi Epico, créé au sein de la Sicav Private Investment Solutions, comprend une poche de private equity gérée par Neuberger Berman. La poche composée d'instruments liquides de type monétaire et d'obligations d'entreprises cotées et non cotées est pilotée par Amundi Private Equity Funds.

Le fonds, de type FIA, est élligile au Eltif (fonds européens d'investissement à long terme). Il sera investi principalement sur les marchés non cotés de l'Union européenne.