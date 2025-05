Amundi : CPRAM et BFT IM se rapprochent

(AOF) - CPRAM et BFT Investment Managers ont annoncé leur projet de rapprochement. La nouvelle entité se hissera au 10ème rang des sociétés de gestion d'actifs françaises avec environ 100 milliards d'euros d'encours sous gestion. " La nouvelle entité pourra capitaliser sur l’expertise reconnue de CPRAM en gestion thématique et en gestion quantitative, et sur le leadership de BFT IM en matière de solutions d’investissement notamment obligataires avec les solutions dites Buy&Watch et monétaires ", ont expliqué les filiales d’Amundi.

Alice de Bazin, directrice générale de CPRAM, a déclaré :" Grâce à l'union de nos forces, de nos deux marques et la mutualisation de nos ressources nous nous donnons les moyens d'accélérer notre développement tant en France qu'à l'international ".

La finalisation de cette transaction interviendra d'ici la fin de l'année 2025, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.