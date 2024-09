Amundi complète sa gamme d’ETF actions

Amundi veut avancer à marche forcée sur le segment de la gestion cotée. Le plus grand gestionnaire européen qui revendique, à fin mars 2024, 227 milliards d’euros sous gestion sur cette seule expertise (ETC Gold inclus) annonce la cotation de deux nouveaux ETF indiciels : Amundi MSCI USA Ucits ETF et Amundi MSCI World Ex USA Ucits ETF.

Le premier réplique l’indice MSCI USA et permet d’être exposé à la performance d’environ 85?% de la capitalisation boursière ajustée du flottant des Etats-Unis. Avec des frais de gestion de 0,03?%, ce fonds est, selon Amundi, l’ETF européen adossé à l’indice MSCI USA le moins cher du marché. L’autre fonds listé quant à lui offre une exposition aux marchés actions internationales de 22 pays développés hors États-Unis, moyennant des frais de gestion de 0,15?%. Pour Benoit Sorel, responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta : « ces deux ETF (…) permettent une allocation de plus en plus granulaire ».

L'Agefi