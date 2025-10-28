Amundi-Collecte nette supérieure aux attentes au T3, incertitude sur UniCredit

*

La collecte nette dépasse les attentes à €15,1 mds au T3

Les encours sous gestion atteignent un record à €2.317 mds

Amundi est "disposé à rester un partenaire" d'UniCredit

(Actualisé avec cours en Bourse, informations de Bloomberg sur UniCredit)

par Mathieu Rosemain

Amundi AMUN.PA a fait état mardi d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, portée par la croissance de ses fonds qui suivent les marchés financiers et par la demande de ses coentreprises en Asie.

Cependant, le titre du premier gestionnaire d'actifs européens a chuté dans l'après-midi après des incertitudes autour de son contrat de distribution avec UniCredit CRDI.MI .

Le groupe a enregistré une collecte nette de 15,1 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 14,4 milliards dans un consensus compilé par Amundi.

Ce résultat, combiné à la hausse des prix du marché, a porté les encours sous gestion du groupe contrôlé par Crédit Agricole

CAGR.PA à 2.317 milliards d'euros au 30 septembre, en hausse de 5,7% sur un an, malgré l'impact défavorable de la baisse du dollar américain et de la roupie indienne par rapport à l’euro.

Amundi, qui s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion passive, a déclaré que ses fonds ETF avaient dépassé pour la première fois les 300 millions d'euros.

Le résultat net ajusté trimestriel est ressorti à 340 millions d'euros, dépassant les 323 millions d'euros attendus dans le consensus, la hausse des commissions de gestion et des revenus de technologie ayant compensé l'augmentation des coûts d'exploitation.

Les revenus nets ajustés ont grimpé de 4,9% sur un an à 815 millions d'euros, portés par un gain de 3,3% des commissions nettes de gestion avec la hausse des encours moyens.

Les charges d’exploitation ajustées, qui incluent une augmentation de capital réservée aux salariés de 17 millions d'euros, s'élèvent à 436 millions d'euros, légèrement au-dessus du consensus (430 millions d'euros).

"INCERTITUDE" SUR UNICREDIT

Après avoir ouvert sur une hausse de 1% en matinée, l'action s'est retournée à la baisse et perdait 4,7% à 63,65 euros vers 14h20 GMT à la Bourse de Paris.

Selon des informations de l'agence Bloomberg mardi, citant des sources proches du dossier, UniCredit réduit rapidement le montant des fonds de ses clients qu'elle investit par l'intermédiaire d'Amundi et souhaite ramener ce niveau à presque zéro en moins de deux ans.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Amundi a signalé plus tôt mardi que son contrat de distribution avec UniCredit arriverait à échéance en juillet 2027 et a déclaré rester pleinement engagé pour continuer à servir les clients de la banque italienne. Le groupe a ajouté être disposé à rester un partenaire au delà de l'échéance.

"Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade", selon un communiqué.

Le contrat de distribution avec UniCredit représente 88 milliards d'euros d'actifs, dont 69 milliards en Italie, a déclaré la directrice générale d'Amundi Valérie Baudson lors d'une conférence de presse.

"Notre nouveau plan stratégique 2028 comprendra une trajectoire financière tenant compte de l’incertitude sur la contribution d’UniCredit à partir de 2027", précise le communiqué.

(Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin édité par Kate Entringer)