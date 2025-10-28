Amundi : collecte nette supérieure aux attentes au T3 avec les ETF et l'Asie

Le logo d'Amundi à Paris

par Mathieu Rosemain

Amundi a fait état mardi d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, portée par la croissance de ses fonds qui suivent les marchés financiers et par la demande de ses coentreprises en Asie.

Le premier gestionnaire d'actifs européen a enregistré une collecte nette de 15,1 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 14,4 milliards dans un consensus compilé par Amundi.

Ce résultat, combiné à la hausse des prix du marché, a porté les encours sous gestion du groupe contrôlé par Crédit Agricole à 2.317 milliards d'euros au 30 septembre, en hausse de 5,7% sur un an, malgré l'impact défavorable de la baisse du dollar américain et de la roupie indienne par rapport à l'euro.

Amundi, qui s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion passive, a déclaré que ses fonds ETF avaient dépassé pour la première fois les 300 millions d'euros.

Le résultat net ajusté trimestriel est ressorti à 340 millions d'euros, dépassant les 323 millions d'euros attendus dans le consensus, la hausse des commissions de gestion et des revenus de technologie ayant compensé l'augmentation des coûts d'exploitation.

Les revenus nets ajustés ont grimpé de 4,9% sur un an à 815 millions d'euros, portés par un gain de 3,3% des commissions nettes de gestion avec la hausse des encours moyens.

Les charges d'exploitation ajustées, qui incluent une augmentation de capital réservée aux salariés de 17 millions d'euros, s'élèvent à 436 millions d'euros, légèrement au-dessus du consensus (430 millions d'euros).

Amundi a par ailleurs signalé que son contrat de distribution avec UniCredit arrivera à échéance en juillet 2027, le groupe déclarant rester pleinement engagé pour continuer à servir les clients de la banque italienne et être disposé à rester un partenaire au delà de l'échéance.

"Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade", selon un communiqué.

Le contrat de distribution avec UniCredit représente 88 milliards d'euros d'actifs, dont 69 milliards en Italie, a déclaré la directrice générale d'Amundi Valérie Baudson lors d'une conférence de presse.

"Notre nouveau plan stratégique 2028 comprendra une trajectoire financière tenant compte de l'incertitude sur la contribution d'UniCredit à partir de 2027", précise le communiqué.

(Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin édité par Kate Entringer)