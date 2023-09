Amundi AM : forte disparité entre juillet et août pour la collecte d’ETF

En août, les souscriptions n'ont atteint que 21,5 milliards d'euros. Les obligations ont été la classe d'actifs la plus recherchée (+13,9 milliards d'euros contre seulement 4,1 milliards d'euros pour les actions). Les obligations à maturité très courte, équivalent à des expositions monétaires, ont été plébiscitées avec une collecte de 7,5 milliards d'euros.

(AOF) - Amundi Asset Mangement fait remarquer que la collecte d’ETF au niveau mondial au cours de l’été a atteint près de 95 milliards d’euros, affichant toutefois une forte disparité entre le mois de juillet et le mois d’août. En juillet, le montant des souscriptions a atteint 73,1 milliards d’euros (49,9 milliards d’euros pour les actions contre 23,3 milliards d’euros pour les obligations). Les ETF actions offrant une exposition au marché américain ont été les plus demandés, collectant 16,8 milliards d’euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.