Amundi a collecté 13,7 milliards d'euros au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2023 le résultat net ajusté d’Amundi a atteint 290 millions d’euros, en hausse de 3%. Le résultat brut d’exploitation ajusté est ressorti à 356 millions d’euros, en progression de 3,6%. Les revenus nets ajustés ont augmenté de 2,7% à 780 millions d’euros, dont 737 millions d’euros de commissions nettes de gestion, en baisse de 1,4%. Les commissions de surperformance ressortent à 10 millions d’euros, contre 13 millions d’euros au troisième trimestre 2022.

Les revenus d'Amundi Technology, à 14 millions d'euros, poursuivent leur croissance : +13%.

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : " Amundi a enregistré une bonne performance tant en termes d'activités que de résultats financiers au troisième trimestre 2023. Notre offre adaptée au contexte de taux et d'inflation élevés a continué à séduire de nombreux clients dans un environnement incertain, toujours marqué par une forte aversion au risque. Nous avons ainsi enregistré une collecte élevée de +14 Md€, soutenue notamment par deux de nos axes stratégiques, la gestion passive et l'Asie ".

Les encours gérés par Amundi au 30 septembre 2023 progressent de 4,1% sur un an et de 0,6% sur un trimestre, à 1 973 milliards d'euros. L'effet marché est négatif sur le trimestre à hauteur de 1,7 milliard d'euros et favorable sur un an : +56,8 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs a enregistré une collecte élevée de 13,7 milliards d'euros au troisième trimestre, dont 7,8 milliards d'euros en actifs moyen-long terme.