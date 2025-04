Amundi : -5%, se replie sous 69E, surveiller 68E information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Amundi chute de -5% et se replie sous 69E mais ne menace pas encore le support majeur des 68E.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait l'ex-résistance des 65,5E de la mi-décembre.

Le principal support long terme reste situé vers 60E.





Valeurs associées AMUNDI 69,7000 EUR Euronext Paris -4,46%