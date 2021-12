AMSelect a sélectionné les gérants de quatre nouveaux mandats

(NEWSManagers.com) - Le développement d'AMSelect se poursuit. La plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte de BNP Paribas Asset Management vient de sélectionner les gérants de quatre nouveaux mandats de gestion. Il s'agit de deux mandats actions et deux mandats obligataires. Le gestionnaire d'origine néerlandaise Robeco en a remporté deux : celui sur le Global Credit et un en actions émergentes. JP Morgan AM a remporté l'autre mandat actions, également sur les actions émergentes, tandis qu'Allianz Global Investors a remporté un mandat Euro Credit qui sera lancé en début d'année prochaine.

Chacun de ces mandats concerne des montants variant entre 200 et 300 millions d'euros d'encours. Cela porte à 14 le nombre de mandats proposés par la plateforme. " Notre ambition est de rajouter une dizaine de stratégies par an dans les trois ans à venir pour monter jusqu'à une quarantaine de mandats, explique Julien Mechler, qui a été nommé récemment head of sub-advisory de BNPP AM. Les actifs actuellement sont à 1,6 milliard sur 10 compartiments et nos objectifs de croissance en termes d'encours sont significatifs" . L'objectif serait ainsi de monter à une quinzaine de milliards d'euros à horizon 2025.

Arbitrage des fonds vers les mandats

L'offre est structurée au sein d'une Sicav luxembourgeoise qui va permettre de faire des arbitrages pour les clients du groupe BNP Paribas investis en architecture ouverte, c'est-à-dire dans des fonds qui ne sont pas gérés par BNP Paribas AM . " AMSelect nous permet de rationaliser nos investissements et d'arbitrer un ou plusieurs fonds de nos clients vers des mandats" , explique Julien Mechler. La plateforme est disponible pour les clients de BNPP AM dont les actifs sont en partie alloués à des gérants d'actifs tiers, et est étendue aux clients des autres métiers du groupe BNP Paribas, y compris Wealth Management et BNP Paribas Cardif pour son offre assurance-vie.

Qui dit rationalisation dit bien évidemment économies de charges et meilleure rentabilité pour l'établissement. Un élément sur lequel la banque préfère éluder, mais insiste sur le fait que cette délégation de gestion est bénéfique sur plusieurs aspects: " Cela redonne une cohérence aux investissements en architecture ouverte, permet de faire diminuer les frais de gestion aux clients par rapport à un fonds ouvert et enfin, cela permet d'intégrer les standards ESG de BNPP AM aux stratégies des gérants comme par exemple sa liste d'exclusions interne de certains secteurs" , explique Julien Mechler.

A terme, l'objectif de BNP Paribas est-il de faire en sorte que plus aucun fonds ouvert externe ne soit distribué au sein des réseaux du groupe? " Il y aura encore des fonds ouverts dans le réseau. Et le client final reste maître de ses choix. AMSelect est un très bon complément à l'offre d'architecture ouverte " , assure Julien Mechler.