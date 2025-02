ams Osram: l'UE approuve une aide autrichienne de 227 ME information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé une aide d'État autrichienne de 227 millions d'euros pour ams Osram afin de construire une usine de production de semi-conducteurs à Premstätten.



Ce projet, reposant sur une technologie intégrée CMOS et TSV, vise à renforcer l'autonomie technologique et la résilience de l'Europe.



L'usine, prévue pour fonctionner à pleine capacité en 2030, sera ouverte à d'autres entreprises.



L'aide, sous forme de subvention directe, est jugée 'nécessaire et proportionnée' par la Commission, qui estime que la mesure contribuera à la sécurité d'approvisionnement et à la compétitivité du secteur en Europe.





