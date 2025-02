AMS Osram: chiffre d'affaires stable au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est resté quasi stable à 882 millions d'euros d'un trimestre sur l'autre au 4ème trimestre 2024, au-dessus du point médian de la fourchette indicative de 810 à 910 millions d'euros.



'Le chiffre d'affaires a été pénalisé par la faiblesse cyclique des activités de semi-conducteurs dans l'automobile et l'I&M et d'une certaine fin de vie des activités de modules OEM dans Lamps & Systems' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires est de 3,43 milliards d'euros et la marge d'EBITDA ajusté s'inscrit à 16,8 % sur l'exercice 2024.



L'EBITDA ajusté (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) s'est élevé à 150 millions d'euros au 4ème trimestre 2024, soit une marge d'EBITDA ajusté de 17,0 %, au-dessus du point médian de la fourchette indicative de 15 % à 18 %.



La marge d'EBIT ajusté (bénéfice ajusté avant intérêts et impôts) du Groupe s'établit à 6,8 %. L'EBIT ajusté s'est élevé à 60 millions d'euros.



Le résultat net ajusté s'est élevé à 3 millions d'euros au 4ème trimestre 2024, contre -16 millions d'euros il y a un an et contre 37 millions d'euros au troisième trimestre.



Le groupe s'attend à ce que le FCF dépasse les 100 millions d'euros pour l'exercice 2025.





