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AMS chute, TA Associates a jeté l'éponge
information fournie par AOF 18/05/2026 à 09:47

(Zonebourse.com) - Advanced Medical Solutions s'effondre à la Bourse de Londres (-21,70%, à 193,40 pence). TA Associates a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de faire l'acquisition de la société britannique.

Dans un bref communiqué de presse, le conseil d'administration du spécialiste des technologies innovantes de cicatrisation tissulaire a indiqué avoir pris acte de la décision de TA Associates de ne pas formuler d'offre sur AMS. La communication de la société précise que la direction reste confiante dans les perspectives et la stratégie autonome d'AMS, et estime que la société peut continuer à générer une croissance durable et peut créer de la valeur pour les actionnaires.

Pour rappel, le 18 avril dernier, la société avait confirmé des rumeurs parues dans la presse en indiquant qu'elle était entrée en négociations avec TA Associates concernant une éventuelle offre portant sur l'intégralité du capital.

De son côté, Stifel rappelle que les rumeurs suggéraient une offre à 280 pence par action, ce qui aurait constitué un plus haut de trois ans et demi pour le titre AMS.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat sur le titre AMS, assortie d'une cible de cours de 245 pence, dans l'attente notamment de synergies de coûts liées à l'acquisition de Peters Surgical qui devraient se matérialiser en 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 09:47:00.

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