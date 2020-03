Amplitude Surgical - Nette amélioration des performances opérationnelles au 1er semestre 2019-20

o Chiffre d'affaires consolidé de 49,8 M€, +5,7% à taux constants

o Forte croissance de l'EBITDA (+41,2%) à 11,3 M€ pour une marge de 22,7%

o Résultat Opérationnel Courant bénéficiaire à hauteur de 0,8 M€

o Trésorerie de 19,1 M€ au 31 décembre 2019



Valence, le 25 mars 2020, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels à fin décembre 2019.



Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : « Au cours de ce premier semestre de l'exercice 2019-20, la poursuite de notre stratégie de délivrer une croissance rentable a continué à porter ses fruits. La maitrise des dépenses combinée à l'allocation des ressources sur nos projets stratégiques nous ont permis de générer un EBITDA en croissance de plus de 40% à 11,3 M€ et d'afficher un Résultat Opérationnel Courant bénéficiaire de 0,8 M€. Par ailleurs, face à la situation complexe provoquée par la pandémie de COVID-19, nous sommes convaincus que la solidité de notre structure financière nous permettra de faire face aux enjeux des prochains mois. »



