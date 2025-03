Amplitude Surgical: le laboratoire indien Zydus en négociations exclusives pour une acquisition

(AOF) - Zydus Lifesciences Limited, spécialiste indien des sciences de la vie, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir auprès de PAI Partners, du management, et de deux actionnaires minoritaires, 85,6% du capital social d’Amplitude Surgical à un prix de 6,25 euros par action, soit 256,8 millions d’euros. Le prix d’acquisition représente une prime de 80,6% par rapport au dernier cours de clôture en date du 10 mars. Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle, Zydus soumettra une offre publique d'achat simplifiée obligatoire pour toutes les actions restantes.

Si les conditions sont remplies au terme de l'offre publique, Zydus mettra ensuite en œuvre le rachat obligatoire des actions restantes des actionnaires minoritaires (squeeze-out) afin de retirer la société de la cote.

Olivier Jallabert, directeur général d'Amplitude Surgical déclare que "cette acquisition par un leader mondial de la santé témoigne du développement réussi de l'entreprise au cours des 25 dernières années et plus, d'abord en tant que challenger national en orthopédie, et aujourd'hui en tant que leader européen". "Nous avons démontré notre résilience en période d'incertitude tout en menant la transformation d'Amplitude Surgical et en développant nos capacités commerciales, industrielles et technologiques", ajoute-t-il.

