Amplitude Surgical – exercice 2023-24 : 106,0 M€ de chiffre d’affaires et 27,1 M€ d’EBITDA

• Chiffre d'affaires consolidé de 106,0 M€, +6,3% à taux constants

• Hausse de l’EBITDA à 27,1 M€ (+3,7%), taux d’EBITDA de 25,6%

• Résultat Opérationnel Courant bénéficiaire à hauteur de 12,7 M€

• Position de trésorerie de 29,1 M€ au 30 juin 2024



Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’exercice 2023-24 affiche une progression de +6,3% à taux constants par rapport à l’exercice précédent. L’activité progresse à la fois en France de +5% et à l’international de +9,9% à taux constants. La hausse de l’activité combinée à une maitrise des charges opérationnelles et ce malgré un contexte d’inflation des coûts, conduit à une hausse de l’EBITDA de +3,7% à 27,1 M€. Le résultat opérationnel courant est ainsi en progression à 12,7 M€. Au cours de l’exercice 2024-25, le Groupe entend poursuivre la dynamique de développement commercial et l’investissement dans des projets technologiques. »