Amplitude Surgical - exercice 2020-21 : 95,5 M€ de chiffre d’affaires et 20,6 M€ d’EBITDA

• Chiffre d’affaires annuel de 95,5 M€, en hausse de +8,2% et de +10,0% à taux constants

• EBITDA de 20,6 M€ représentant 21,6% du chiffre d’affaires

• Une position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 30,7 M€ à fin juin 2021

• Cession de la filiale roumaine et japonaise du Groupe

• Proposition de rappel de cotisations de 5,5 M€ à la suite d’un quatrième contrôle de l’URSSAF sur la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux



Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ses résultats annuels 2020-21.