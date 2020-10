Amplitude Surgical - exercice 2019-20 : 88,3 M€ de chiffre d'affaires et 17,6 M€ d'EBITDA

Pour recevoir toute l'information financière de AMPLITUDE en temps réel, faites-en la demande par mail à amplitude@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Valence, le 21 octobre 2020, 18h00 CEST - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ses résultats annuels 2019-20.



Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : « Après les huit premiers mois de l'exercice 2019-20, pendant lesquels Amplitude Surgical a poursuivi sa croissance portée par une bonne performance de l'activité à l'international et par le gain de nouveaux clients en France, la fin de l'exercice a été marquée par un fort ralentissement de l'activité lié à la pandémie du COVID-19. Compte-tenu de ce contexte nous avons pris les mesures pour maîtriser nos coûts d'exploitation et nos investissements, ce qui nous a permis de maintenir un EBITDA à 19,9% ainsi qu'une structure financière solide. Nous sommes vigilants quant à l'évolution de la pandémie du COVID 19 et la mise en place au cours des dernières semaines des restrictions d'accès aux blocs opératoires entraînant la déprogrammation des interventions planifiées dans certaines zones géographiques. Ces évolutions ne permettent pas de confirmer aujourd'hui les objectifs 2020-21 annoncés dans notre communiqué de presse du 30 juillet 2020.