Amplitude Surgical - Chiffre d’affaires consolidé 9 mois de l’exercice 2022-23 de 75,4 M€, en progression de +15,8% à taux constants

• Chiffre d’affaires consolidé de 75,4 M€, +15,8% à taux constants, après application de la norme IFRS 5

• Mise à jour des perspectives du Groupe pour l’exercice 2022-2023 hors activités Novastep (extrémités) : chiffre d’affaires d’environ 100 M€ et une marge d’EBITDA entre 26% et 27%



Valence, le 20 avril 2023, 18h00 CEST - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2022-23.



Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2022-23, Amplitude Surgical affiche une hausse du chiffre d’affaires du Groupe après application de la norme IFRS 5 et correspondant uniquement à l’activité genoux et hanches de 15,8%. Les activités genoux et hanches progressent notamment grâce à une croissance de 19,1% de l’activité en France qui bénéficie d’une dynamique commerciale favorable ains que d’une disponibilité quasi normale des blocs opératoires, ce qui n’était pas le cas lors des neufs premiers mois de l’exercice précédent ».