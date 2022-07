Amplitude Surgical - Chiffre d’affaires annuel consolidé de 104,8 M€, en hausse de +8,2% à taux constants

• Chiffre d’affaires consolidé de 104,8 M€, +8,2% à taux constants

• Chiffre d’affaires des activités genoux et hanches en progression +4,8% à taux constants

• Poursuite de la croissance des activités extrémités (Novastep), +30,2% à taux constants



Valence, le 21 juillet 2022, 18h00 CEST - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice fiscal 2021-22.



Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Le chiffre d’affaires du groupe Amplitude Surgical pour l’exercice 2021-22 affiche une progression de +8,2% à taux constants par rapport à l’exercice précédent. L’activité du Groupe a toutefois continué d’être impactée négativement sur la majeure partie de l’exercice fiscal par la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 sur une grande partie de ses marchés. Les restrictions sanitaires et les annulations des interventions, ainsi que la disponibilité réduite des blocs opératoires et du personnel médical ont ralenti la dynamique commerciale du Groupe. Depuis le mois de mars, nous avons pu observer un retour progressif de l’activité proche de la normale sur le marché français. Novastep, quant à lui, a poursuivi son développement pour représenter environ 16,9% du chiffre d’affaires, avec une croissance de près de 30,2% sur la période ».