Amplitude Surgical a été informée par Zydus Lifesciences Limited de la conclusion d’engagements d’apports dans le cadre de son projet d’offre publique sur les actions Amplitude Surgical SA

Valence, le 17 avril 2025, 08h30 CEST - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME).



A la suite de l’annonce du projet d’offre publique du 11 mars 2025 de Zydus Lifesciences Limited sur les actions Amplitude Surgical SA, Amplitude Surgical a été informée de la conclusion d’engagements d’apports de la part de 7 actionnaires portant sur 2.236.911 actions Amplitude Surgical, soit 4,7% du capital et des droits de vote de la société.



Compte tenu des 85,6% du capital qui seront acquis par Zydus Lifesciences Limited auprès de PAI Partners, du management d’Amplitude Surgical et de deux actionnaires minoritaires, Zydus Lifesciences Limited sera en mesure avec ces engagements d’apports de détenir plus de 90% du capital et des droits de vote d’Amplitude Surgical à l’issue de l’offre publique.