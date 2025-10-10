 Aller au contenu principal
Amplitude Surgical : 6 millions d'actions apportées à l'OPAS
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 15:57

Euronext Paris et BNP Paribas ont fait connaître à l'AMF que durant l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Amplitude Surgical initiée par Zydus MedTech (France) SAS, soit du 26 septembre au 9 octobre inclus, l'initiateur a acquis 5 964 678 actions.

Dans le détail, 3 381 024 actions Amplitude Surgical ont été acquises dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris, et 2 583 654 par l'intermédiaire du membre de marché acheteur que l'initiateur a désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, Zydus MedTech (France) SAS détient, directement et indirectement, 47 097 741 actions Amplitude Surgical, soit 98,08% du capital et des droits de vote de cette société d'implants chirurgicaux.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

