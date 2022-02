Amplitude Surgical - 1er semestre 2021-22 : chiffre d’affaires de 48,1 M€, +3,9% à taux constants

Pour recevoir toute l'information financière de AMPLITUDE en temps réel, faites-en la demande par mail à amplitude@newcap.eu



• Chiffre d’affaires consolidé de 48,1 M€, +3,9% à taux constants

• Chiffre d’affaires des activités genoux et hanches stable, -0,3% à taux constants

• Poursuite de la croissance des activités extrémités (Novastep), +33,1% à taux constants



Valence, le 17 février 2022, 8h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le premier semestre de l’exercice 2021-22.



Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours du premier semestre de l’exercice 2021-22, Amplitude Surgical affiche une progression du chiffre d’affaires de 3,9% à taux constants. L’activité genoux et hanches est stable par rapport à l’exercice précédent et continue d’être impactée négativement par la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 avec des restrictions sanitaires et annulations des interventions, ainsi que la disponibilité réduite des blocs opératoires et du personnel médical. Novastep, quant à lui, a poursuivi son développement pour représenter environ 16,4% du chiffre d’affaires, avec une croissance de près de 33% sur la période ».