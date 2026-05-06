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Amplifon donne de la voix sur ses objectifs
information fournie par AOF 06/05/2026 à 17:02

(Zonebourse.com) - Amplifon s'illustre à la Bourse de Milan ( 11,85%, à 11,16 euros) après la publication de données trimestrielles rassurantes et des perspectives plus précises. Début mars, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, le groupe avait semé le doute chez les investisseurs avec des objectifs jugés pas assez clairs.

Sur les trois premiers mois de l'année, le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs a généré un chiffre d'affaires consolidé de 579,8 millions d'euros, en hausse de 0,8%, à taux de change constants, principalement grâce à une solide croissance organique ( 2,2%), positive dans toutes les régions.

De son côté, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 141,8 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, avec une marge atteignant un niveau record pour la période à 24,5%, soit 60 points de base de plus qu'au premier trimestre 2025. Enfin, le bénéfice net ajusté s'est installé à 44,4 millions d'euros, en progression de 6,7%.

Jefferies apprécie mais reste à "conserver"

Pour la banque d'investissement américaine, le premier trimestre a réservé une légère surprise positive avec une croissance organique de 2,2%, contre 1,5% attendue par le consensus, et une marge ajustée de 24,5%, face à des attentes à 24,1%.

Les analystes estiment que ces performances ont reposé sur une dynamique plus forte que prévu dans les zones Amériques et APAC (Asie-Pacifique), un élan positif (bien que modéré) en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), et la contribution du programme Fit4Growth à l'amélioration des marges.

Par ailleurs, Jefferies indique que l'ajustement des objectifs devrait plaire aux investisseurs. Auparavant, Amplifon tablait sur "une amélioration progressive et soutenue de sa croissance organique par rapport à 2025 et, surtout, une augmentation significative de sa marge d'Ebitda ajustée". Désormais, le groupe vise une amélioration significative de sa croissance organique, attendue à plus de 3%, et une augmentation sensible de sa marge d'Ebitda ajustée, de l'ordre de 100 points de base.

Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre, en visant 8 euros, soit un potentiel de baisse de 16% par rapport au cours de clôture de mardi.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 17:02:00.

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