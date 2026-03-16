Amplifon accélère en rachetant les prothèses auditives de GN Store
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:25
Pendant près de 50 ans, la branche "Hearing" a été le moteur de l'innovation chez GN, notamment avec la première aide auditive conçue pour l'iPhone. Mais les synergies technologiques entre l'audition médicale et les casques audio grand public ne suffisaient plus à compenser des modèles commerciaux de plus en plus différents. En se séparant de ses marques emblématiques ReSound et Beltone, GN choisit de se concentrer sur les périphériques audio et vidéo via Jabra et SteelSeries, positionnés sur les marchés en forte croissance du télétravail et du gaming.
Le groupe entend capitaliser sur son expertise en intelligence artificielle et en traitement du son haute fidélité. Il mise désormais sur les passerelles entre outils professionnels et divertissement numérique, deux segments où Jabra bénéficie d'une réputation mondiale.
La naissance d'un géant intégré... et endetté
Pour Amplifon, l'opération marque un tournant. Jusqu'ici leader mondial de la distribution, le groupe italien devient un acteur intégré verticalement. En absorbant la R&D de pointe et les capacités industrielles de GN Hearing, l'entreprise prend le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur des prothèses auditives.
La position de leader mondial s'en trouve renforcée, avec un chiffre d'affaires combiné qui atteint désormais 3,3 milliards d'euros. Le PDG d'Amplifon, Enrico Vita, a qualifié l'opération de "transformatrice". En maîtrisant à la fois la fabrication et le réseau de vente, le groupe pourra optimiser ses marges et accélérer sa croissance.
C'est une "opération de grande envergure" pour l'italien, note Anas Patel, l'analyste en charge du dossier chez AlphaValue. La transaction va apporter à Amplifon une activité à marges plus élevées que son métier traditionnel. "Toutefois, cette opération devrait faire passer le ratio d'endettement estimé d'Amplifon en 2026 de 3,05x à plus de 4x, ce qui constitue une source de préoccupation compte tenu des performances de vente au détail sous-optimales", tempère Patel. Pour autant, l'analyste pense que cette transaction est positive car elle renforce l'offre du groupe italien grâce à un meilleur contrôle de la chaîne de valeur.
Une opération en numéraire et en titres
GN Store recevra 12,6 milliards de DKK en numéraire (environ 1,7 MdEUR), qui serviront en priorité à réduire la dette et à assainir le bilan. Parallèlement, le groupe recevra 56 millions d'actions Amplifon, devenant ainsi un actionnaire de référence avec 16% du capital et un siège au conseil d'administration.
Cette participation permet à GN de rester exposé à la croissance du marché de l'audiologie sans en supporter les contraintes opérationnelles.
Une fois la dette réduite, le groupe a annoncé son intention de restituer du capital à ses actionnaires, sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. GN vise désormais une croissance organique comprise entre 2% et 8% pour ses activités restantes.
La transaction, qui inclut le transfert de 5 500 collaborateurs, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.
L'opération est accueillie tièdement par les actionnaires d'Amplifon (-6%), à l'inverse de ceux de GN Store ( 37%). Les concurrents Sonova (-5,4%) et Demant (-3%) subissent aussi des dégagements suite à cette opération.
Valeurs associées
|9,446 EUR
|MIL
|-10,21%
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