Amplegest nomme Sibylle Costet Burin des Roziers à la tête de Canopée Family Office

Après avoir débuté sa carrière à Londres en 1998, elle intègre en 2000 le département Private Banking de J.P. Morgan à Paris, où elle devient l'interlocutrice unique pour une centaine de particuliers français et étrangers. En 2006, elle prend la responsabilité d'un portefeuille de clients High Net Worth et Ultra High Net Worth chez Edmond de Rothschild à Paris.

(AOF) - Amplegest renforce son équipe de Family Office avec le recrutement de Sibylle Costet Burin des Roziers en tant que directrice de Canopée Family Office, l’entité dédiée à cette activité. Cette arrivée s’accompagne du recrutement d’un family officer début juillet et fait passer l’équipe à 5 personnes. Diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, Sibylle Costet Burin des Roziers a plus de 20 années d'expérience en tant que banquière privée.

