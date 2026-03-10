 Aller au contenu principal
Amplegest nomme Bertrand Conchon directeur retail
information fournie par AOF 10/03/2026 à 09:44

(AOF) - Amplegest annonce l'arrivée de Bertrand Conchon en qualité de directeur retail. Sous la responsabilité de Jean-François Castellani, directeur du développement asset management, cette nomination vient renforcer l’équipe commerciale de la société. Celle-ci se compose désormais de cinq professionnels, dont trois dédiés exclusivement au développement des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les partenaires distributeurs.

Fort de près de vingt ans d'expérience dans le développement commercial auprès des CGP, Bertrand Conchon apporte une expertise approfondie de cet écosystème ainsi qu'une connaissance fine des attentes de ces partenaires en matière de solutions de gestion.

Âgé de 47 ans, il a consacré l'essentiel de sa carrière à l'accompagnement et au développement des relations avec les CGP. Titulaire du CEFA (Certified European Financial Analyst) de la SFAF et diplômé de l'ESLSCA (2003), il a cofondé en 2004 un cabinet de gestion de patrimoine en tant qu'associé minoritaire avant de rejoindre UBS Global Asset Management, où il a exercé de 2008 à 2015.

Il poursuit ensuite sa carrière chez Edmond de Rothschild Asset Management entre 2015 et 2019, élargissant notamment son périmètre au Benelux.

En 2019, il rejoint Ofi Invest Asset Management en tant que directeur commercial adjoint courtiers & CGP. Il y pilote notamment la croissance des encours issus du réseau CGP, passés de 100 millions à plus de 550 millions d'euros en six ans.

