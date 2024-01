Amplegest : Marie Vandermarcq-Saltiel devient présidente

(AOF) - Amplegest, filiale du groupe Cyrus, réalise le passage de génération annoncé dans son plan 2020/2025 en nommant Marie Vandermarcq-Saltiel, au poste de présidente d’Amplegest, et Gilles Constantini, au poste de directeur général adjoint, en charge de l’Asset Management. Ces nominations font suite à l'annonce d'Arnaud de Langautier et d'Olivier Lazar, respectivement Président et Directeur général d'Amplegest depuis 2010 et 2012, de se mettre en retrait.

Arnaud de Langautier continuera d'accompagner le développement d'Amplegest et d'Octo AM en entrant au conseil de surveillance des deux entités. Olivier Lazar poursuit sa mission au sein de Canopée, entité dédiée au family office.

A noter également l'arrivée au sein du comité de direction de Benjamin Nicaud, responsable de la conformité de l'entreprise, qui vient ainsi rejoindre Jean-François Castellani, directeur du développement Asset Management, Alexandre Neuvy, directeur de la gestion discrétionnaire, Jean-Philippe Muge, directeur de la gestion dédiée et Christophe Mianné, directeur général du groupe Cyrus.