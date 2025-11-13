 Aller au contenu principal
Amplegest lance un Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé
information fournie par AOF 13/11/2025 à 17:54

(AOF) - Amplegest, société de gestion entrepreneuriale et experte des petites et moyennes capitalisations, annonce le lancement d'Amplegest Souveraineté Microcaps 2031, un fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé qui combine l'approche du private equity avec la liquidité et la transparence des marchés cotés. Amplegest Souveraineté Microcaps 2031 est dotée d'une structure fermée de 5 ans permettant d'accompagner les entreprises dans la durée, sans la pression des rachats à court terme.

Le fonds, qui s'appuie sur un portefeuille concentré de 30-35 sociétés européennes de moins de 1,5 milliard d'euros de capitalisation, repose sur 5 priorités stratégiques : technologies stratégiques, indépendance énergétique, autonomie industrielle, défense et sécurité et ressources critiques.

L'objectif de rendement annuel net est de 10% porté par la croissance bénéficiaire, le désendettement et la revalorisation des entreprises.

"Nous appliquons une méthodologie private equity à des sociétés cotées, avec un processus de due diligence approfondi et une gestion de conviction", précise Benjamin de Lacvivier, CFA, co-gérant du fonds et spécialiste des mid-caps depuis 10 ans.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

