Amphenol progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

22 octobre - ** Les actions d'Amphenol APH.N augmentent de 8 % à 134,32 $ avant le marché

** L'action est en passe d'atteindre un niveau record, si les gains actuels se maintiennent

** Le fabricant d'équipements électroniques prévoit un chiffre d'affaires de 6,0 à 6,1 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations du marché de 5,70 milliards de dollars - LSEG

** La société annonce une hausse de 53% en glissement annuel de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre à 62,0 milliards de dollars contre 55,12 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** APH annonce un bénéfice par action ajusté de 0,93 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation de 0,79 $

** La note moyenne de 20 analystes est "buy", leur PT médian est de $130 - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 79,1% cette année