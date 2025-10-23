Amphenol progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le quatrième point du buzz du 22 octobre pour indiquer que le chiffre d'affaires du troisième trimestre était de 6,19 milliards de dollars et non de 62 milliards de dollars. Corrige également l'estimation à 5,53 milliards de dollars, au lieu de 55,12 milliards de dollars)

23 octobre - ** Les actions d'Amphenol APH.N augmentent de 8 % pour atteindre un record de 134,32 $ dans les premiers échanges

** Dernière hausse de 1,74 % à 126,59 $

** Le fabricant d'équipements électroniques prévoit un chiffre d'affaires de 6,0 à 6,1 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 5,70 milliards de dollars - LSEG

** Le groupe annonce une hausse de 53% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre à 6,19 milliards de dollars contre des estimations de 5,53 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** APH annonce un bénéfice par action ajusté de 0,93 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation de 0,79 $

** La note moyenne de 20 analystes est "buy", leur PT médian est de $130 - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, APH est en hausse de 82,3% cette année