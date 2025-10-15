Amphenol progresse ; BofA passe à "acheter" et relève l'objectif de cours

15 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Amphenol APH.N RIC augmentent de ~3 % à 126,41 $

** BofA Global Research relève la note de l'action de "neutre" à "achat", citant une demande plus forte que prévu pour les outils de Co, stimulée par un nombre croissant de centres de données d'intelligence artificielle

** La société de courtage augmente le PT sur APH de 120 $ à 150 $, ce qui implique une hausse de ~22% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 19 analystes sur APH est d'acheter, leur PT médian est de 126 $ - LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a augmenté de 82% depuis le début de l'année