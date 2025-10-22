Amphenol prévoit un trimestre solide, la demande en IA et en communications de données stimulant les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amphenol APH.N a annoncé mercredi des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses produits tels que les câbles, les capteurs et les antennes, ce qui a fait grimper ses actions de 9% avant la cloche.

Les résultats optimistes font suite à l'élan continu des dépenses d'infrastructure liées à l'IA par les entreprises technologiques et de défense, ce qui a créé une demande soutenue pour l'entreprise.

La société basée dans le Connecticut a déclaré des ventes totales de 6,2 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 5,53 milliards de dollars compilées par LSEG.

Son segment des solutions de communication, qui produit des câbles et des antennes à grande vitesse, a généré des ventes de 3,31 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 96 % par rapport à l'année précédente.

Amphenol a acheté l'entreprise d'assemblage de câbles Trexon en août pour environ 1 milliard de dollars en espèces, dans le but de profiter de l'augmentation des dépenses de défense et d'élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire.

Pour le trimestre en cours, Amphenol prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,0 et 6,1 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 5,7 milliards de dollars attendus par les analystes.

Amphenol prévoit également un bénéfice par action ajusté compris entre 89 et 91 cents, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 80 cents.

Le conseil d'administration de la société a approuvé une augmentation de 52 % de son dividende trimestriel, qui passe de 0,165 $ à 0,25 $ par action.

Amphenol dessert de nombreux marchés finaux, notamment l'automobile, l'aérospatiale commerciale, la défense, les applications industrielles et les communications de données, ce qui lui permet de bénéficier de la construction d'infrastructures technologiques en cours dans tous les secteurs.