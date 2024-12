Amoéba voit sa substance de biocontrôle validée par l'Efsa

(AOF) - Amoéba (-3,40% à 0,91 euro) annonce qu’elle "franchit une étape décisive" avec la reconnaissance par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) de l'efficacité et du profil à faible risque de sa substance de biocontrôle. Le groupe précise que ces conclusions interviennent juste après la signature de son protocole d'accord (MoU) avec la société Koppert, leader mondial du biocontrôle, et ouvrent désormais la voie à sa transformation en une société industrielle et commerciale.

Amoéba a désormais jusqu'au 3 janvier 2025 pour retirer les données confidentielles du rapport. L'Efsa publiera ensuite sur son site Internet le rapport final, "dont les conclusions resteront inchangées". La Commission européenne disposera alors de 6 mois pour "entériner l'approbation de la substance active, conformément aux dispositions administratives usuelles".

