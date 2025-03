Amoéba: vers une extension des capacités de production information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Amoéba a annoncé mardi une extension de ses capacités de production sur son site de Chassieu, près de Lyon, afin de soutenir son lancement commercial.



La 'greentech' industrielle spécialisée dans les composés microbiologiques naturels explique que ce projet vise à disposer des capacités nécessaires pour amorcer les ventes de sa gamme de produits de biocontrôle 'Axpera', destinés à la protection des plantes et au marché de la cosmétique.



Cet investissement de 1,1 millions d'euros doit non seulement permettre d'augmenter ses capacités mais également de réaliser des économies via la simplification d'étapes du processus de production interne.



Après la signature l'an dernier d'un protocole d'accord avec Koppert, censé aboutir à la signature d'un contrat au mois de mai 2025, Amoéba dit activement préparer la phase de commercialisation à venir alors que les premières autorisations de mise sur le marché sont attendues dès cette année.



Par ailleurs, la société dit réfléchir à une autre augmentation de ses capacités de production via de nouveaux investissements industriels, le démarrage anticipé de la production chez des partenaires ou la prise en charge d'une partie des volumes de production par Koppert lui-même.



Suite à ces annonces, l'action Amoéba affichait des gains de plus de 7% mardi en fin de matinée.





